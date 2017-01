Interessados tem até o dia 23 de janeiro para procurar o Sesc Boulevard

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 04 de janeiro, 2017 - 08h31 - Entretenimento

Já estão abertas, no Centro Cultural Sesc Boulevard, as inscrições para o curso “Escrita criativa em ficção-Prosa”com Andrei Simões. O curso acontece de 24 a 28/01, das 17h às 20h(segunda a quinta) / 09h às 13h(sexta-feira) e conta com 15 vagas. As inscrições, que podem ser feitas até o dia 23/01, são gratuitas para comerciários e dependentes e custam R$ 40,00 para o público em geral e é recomendado para estudantes, escritores, jornalistas, produtores de conteúdo. Classificação a partir de 15 anos.

A oficina busca oferecer mecanismos teóricos e práticos aos participantes para busca de melhor desenvolvimento da escrita criativa, como manifestação primária da materialização da ideia em palavra e terá os sub-temas: Poesia e prosa: Similaridades nucleares e diferenças estruturais, gêneros literários e técnicas de escrita, literatura ficcional, a palavra como materialização da ideia: Métodos, a arte de escrever arte no Brasil: Como se tornar escritor neste país.

Serviço:

Curso“Escrita criativa em ficção-Prosa”com Andrei Simões

Data: 24 a 28/01

Horário: 17h às 20h(segunda a quinta) / 09h às 13h(sexta-feira)

Número de vagas: 15

Inscrições

Data: 05 a 23/01

Investimento

Comerciário/dependente: Gratuito

Público em geral: R$ 40,00

Local: Centro Cultural Sesc Boulevard (Boulevard Castilhos França, 522 – Campina). Informações: (91) 3224-5654 / 3224-5305 (Centro Cultural Sesc Boulevard)