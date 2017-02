As matrículas acontecem no período entre 15 e 21 de fevereiro

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 09h49 - Esporte

O Núcleo de Extensão do Curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para realização de atividades físicas e esportivas. As matrículas começam nesta quarta-feira (15) e seguem até 21 de fevereiro, no Campus III, localizado na Av. João Paulo II, 817, bairro do Marco, em Belém.

Para se inscrever os interessados precisam apresentar os seguintes documentos: atestado médico de aptidão para realizar atividade física; duas fotos 3x4; original e cópia de RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de menor de idade, é necessária também a certidão de nascimento acompanhada da documentação do responsável. As inscrições são feitas apenas presencialmente. O início das atividades está previsto para o dia 06 de março.

Há mais de duas décadas, a Uepa atende crianças a partir dos cinco anos, jovens, adultos e idosos da comunidade. O objetivo é promover saúde e bem estar com a prática regular de atividade física. Entre as modalidades ofertadas há adaptações voltadas para a terceira idade, pessoas com deficiência e específicas para o combate à obesidade infantil.

As vagas disponíveis são para atletismo, futsal, basquete, vôlei, karatê, judô, ginástica, ginástica artística, ginástica rítmica, saltos ornamentais, pilates solo, dança moderna, atividade funcional para idosos, atividade física adaptada (paralímpica) e turmas especiais para crianças obesas. Haverá também turmas especiais de condicionamento físico para policiais, bombeiros e militares em geral.

As atividades realizadas pelas instituições parceiras são gratuitas à comunidade. Nas demais os alunos pagam uma taxa de R$20 para atividades realizadas duas vezes na semana ou R$30 quando são três vezes na semana. Confira aqui a distribuição de modalidades e vagas ofertadas.