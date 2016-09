A partir de segunda-feira pais podem inscrever filhos para participar da procissão do círio de Nazaré

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O Círio de Nazaré é o momento mais especial do ano para os devotos que querem agradecer as bênçãos alcançadas e as crianças não ficam de fora dessa manifestação de fé. Dos 13 carros que fazem parte do cortejo da grande romaria, quatro são os chamados Carros dos Anjos, onde os pequenos acompanham o percurso, geralmente vestidos como anjinhos. Para que eles estejam nesses carros, os pais e responsáveis precisam fazer a inscrição a partir de segunda-feira, dia 5, até o dia 30 deste mês.

Cada carro vai levar 40 crianças, totalizando 160 vagas abertas. Segundo o coordenador dos carros, Orlando Silva, pelo menos 10 vagas do último carro ficarão abertas até o dia da procissão, para as famílias que vêm do interior do Estado. Para fazer a inscrição, o responsável deverá ir à Basílica Santuário, entre 9 e 12 horas, de segunda a sexta.

