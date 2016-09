Casa de Plácido cadastra voluntários para atuar na acolhida a romeiros

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

As inscrições para voluntários de atendimento aos romeiros na Casa de Plácido durante o Círio 2016 seguem até amanhã. Para se cadastrar é necessário que os candidatos, com 18 anos ou mais, apresentem a documentação original do seu RG, CPF e comprovante de residência; para os profissionais da área da saúde, são exigidos os registros de seus respectivos conselhos. Os documentos devem ser apresentados das 9h às 18h, no Centro Social de Nazaré.

