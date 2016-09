Em agosto do ano passado, o índice da capital paraense apresentou aumento de 0,49%

Por: Thiago Vilarins, da Sucursal

Em 09 de setembro, 2016 - 19h00 - Economia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Região Metropolitana de Belém, que se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, registrou em agosto a quinta menor variação de preços do País, com 0,23%. O resultado é 0,53 ponto percentual inferior a variação de julho passado, quando foi registrado o índice de 0,76%. Em agosto do ano passado, o índice da capital paraense apresentou aumento de 0,49%.

Recife (-0,07%), Brasília (0,05%), Salvador (0,06%) e Campo Grande (0,16%) registraram as principais baixas inflacionárias no mês, enquanto Vitória (0,76%), Fortaleza (0,58%), Rio de Janeiro (0,57%) e São Paulo (0,46%) as maiores taxas. A média nacional apresentou variação de 0,31% em agosto e ficou abaixo da taxa de 0,64% de julho em 0,33 p.p..

Com este resultado o acumulado no ano na RMB foi para 6,22%, bem acima do 5,81% registrado em igual período do ano anterior. Considerando os últimos doze meses, o índice está em 10,29%. No País, as médias acumuladas são de 6,09% e 9,62%, respectivamente.

Os produtos alimentícios tiveram queda de 0,25% em agosto para os consumidores belenenses, enquanto em julho a variação foi de 1,52%. O conjunto dos Transportes também sofreu redução de 0,45% no mês. Já Habitação e Despesas Pessoais lideraram as elevações, com variações de 1,95% e 0,72%, respectivamente.