Leia no editorial deste sábado (17) em O Liberal

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h12 - Editorial

Em Estados de exceção constitucional, como a que o Brasil já viveu em vários períodos de sua curtíssima história de cinco séculos, a presunção de inocência é princípio basilar, essencial.

Aliás, em ditaduras que se comprazem de sê-lo, muito embora tentem dissimular que não o são, a presunção de inocência nem mesmo existe, ou pode configurar-se como mera formalidade, porque o Estado elege seus culpados e os executa primeiramente, para depois tentar investigar se vítima era culpada de alguma transgressão que justificasse a pena capital.

Nos Estados Democráticos de Direito, até mesmo aquilo que factualmente é clamoroso, evidente, indiscutível, insofismável e indesmentível precisa ser, inafastavelmente, demonstrado até a última instância do Poder Judiciário, que assim dará seu veredicto final, sem deixar a menor dúvida de que os acusados tiveram o mais amplo direito de defesa.

Na vigência plena do princípio da presunção de inocência, até a confissão formal de um acusado de que cometeu este ou aquele crime não pode, a rigor, ser tomada como a sua condenação definitiva e inexorável, porque o réu pode mais à frente, no curso do mesmo processo, voltar atrás e dizer que não foi ele. Caberá, portanto, à acusação provar que foi.

A acusação, no caso o Ministério Público Federal, precisa provar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria cometido ilícitos ao supostamente usar de artifícios para disfarçar que não seria o proprietário legítimo de triplex situado em Guarujá, no litoral paulista.

Supõe-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça Federal do Paraná está sustentada em provas indiciárias convincentes? É evidente que sim. Mas poderão faltar ali elementos probatórios suficientes para embasar eventual sentença condenatória contra o denunciado? Sim.

E quanto ao ex-presidente? O simples oferecimento da denúncia significa que ele já está condenado por antecipação? É evidente que não. Está absolvido? Também não.

Registrem-se essas duas perspectivas, a do Ministério Público e a do denunciado, como indispensáveis para que se afastem, de antemão, juízos precipitados, que podem levar ao cometimento de injustiças. E isso vale não apenas para uma figura pública de projeção nacional, como um ex-presidente da República, mas para qualquer pessoa que se veja na contingência de pugnar perante o Judiciário para provar sua inocência.

Eventuais exacerbações verbais, tanto de membros do MPF como do ex-presidente, devem ter suas repercussões minimizadas diante de um fato: o de que a Justiça é que vai decidir se há culpados e inocentes. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou.