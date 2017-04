Cuidados: Chegada da estação propicia propagação da hepatite A e da salmonelose

A pouco mais de um mês para a chegada das férias de verão, muitas pessoas começam a planejar viagens de veraneio ou atividades de entretenimento e lazer fora de casa. A chegada do verão sinaliza também cuidados especiais para quem quiser usufruir o clima, mas evitar doenças comuns que se proliferam com mais facilidade nesse período do ano, como infecções provocadas por salmonella e hepatite A. A infectologista Vânia Brilhante alertou que essas são doenças que ocorrem com mais frequência quando o verão chega em nossa região.

“Nesse tempo, ainda ocorrem doenças que acontecem também durante as chuvas, como a dengue, mas aumentam a infecção por salmonella e hepatite A, pois muitas pessoas procuram sair mais para aproveitar o tempo fora de casa, mas precisam ter sempre cuidados ao consumir os alimentos (fora de casa), porque as diarreias por bactérias são muito sérias e inspiram bastante cuidados, bem como a hepatite A”, disse a médica.