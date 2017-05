PESQUISA - Resultados mostram crescimento na audição por smartphones

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Mais da metade dos usuários de internet do Brasil usou algum serviço de streaming no ano passado, revela um abrangente estudo mundial conduzido pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês). Entre os 13 maiores mercados globais para a música, o Brasil (nono no ranking) está em quarto tanto em uso de streaming (52% do total de usuários de internet de 16 a 64 anos de idade) como em streaming pago (26%).