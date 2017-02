Produção industrial paraense avançou 9,5% no ano passado

Por: THIAGO VILARINS Da Sucursal de Brasília

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Somente a indústria do Pará aumentou o ritmo de produção em 2016. De acordo com levantamento divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria paraense assinalou taxa positiva de 9,5% do ano passado, na comparação com 2015.

De acordo com a pesquisa, este é terceiro ano seguido com taxa positiva no Estado, marcando a expansão mais acentuada desde 2006 (15,8%).

