Desempenho foi o melhor entre entre 14 polos de pesquisa do IBGE

Por: THIAGO VILARINS / Da Sucursal

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

A produção industrial do Pará voltou a registrar alta no último mês de novembro. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PMS), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria paraense assinalou taxa positiva de 6,6% na passagem de outubro para novembro, eliminando, assim, a perda de 5,2% registrada em outubro último.

O desempenho mensal da indústria paraense foi o melhor dentre os 14 locais pesquisados pelo IBGE, seguido pelos resultados de Minas Gerais (5,9%) e Amazonas (4,4%), Paraná (2,4%) e São Paulo (1,6%). Santa Catarina (0,0%) repetiu o patamar nulo verificado no mês anterior, enquanto a Região Nordeste e Pernambuco apontaram os resultados negativos mais acentuados nesse mês, de -5,2% e -4,9%, respectivamente. As demais taxas negativas foram ocorreram na Bahia (-2,1%), Ceará (-1,9%), Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e Espírito Santo (0,5%). Em todo o País, a média foi de 0,2%