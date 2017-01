FRUSTRAÇÃO - Alta de 0,2% pode provocar redução de 0,75% na taxa de juros

Em 06 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

A produção industrial voltou a frustrar as expectativas na reta final de 2016. Apesar do avanço na fabricação de automóveis e caminhões, a indústria brasileira ficou praticamente estável na passagem de outubro para novembro, com ligeira alta de 0,2%, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analistas do mercado previam um crescimento em torno de 1,5%.