Galo continua invicto e líder geral do campeonato paraense

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 15h03 - Parazão

Os comandados do técnico Léo Goiano receberam o Cametá com promessa de vitória para disparar de vez na liderança do grupo A2 e também na classificação geral do campeonato paraense. No entanto, não deu certo! O Independente ficou no empate sem gols com o Mapará, no Navegantão, em Tucuruí.

O jogo foi realizado no último sábado (18), pela quinta rodada do campeonato estadual e terminou com o Galo seguindo na ponta e com o Cametá na lanterna do grupo A1, com apenas cinco pontos em cinco jogos.

Na próxima rodada, o Independente vai receber o Paragominas, também no Navegantão, em Tucuruí, às 20h desta quinta-feira (23). Já o Cametá receberá o Remo, às 16h do sábado (25), no Parque do Bacurau, em Cametá.