Não havia ninguém no imóvel no momento das chamas

Por: Redação ORM News com informações de Cleidiane Silva de O Liberal

Em 19 de setembro, 2016 - 20h58 - Belém

Um incêndio destruiu completamente uma casa de apenas um cômodo, localizada no bairro da Pedreira, na noite desta segunda-feira (19). Ninguém estava no imóvel. Moradores ajudaram a combater o fogo, até a chegada dos Bombeiros.

As chamas começaram por volta das 18h30 na casa, localizada na Passagem Álvaro Adolfo, próximo a Pedro Miranda. Segundo os Bombeiros, o imóvel tinha apenas um cômodo, medindo cerca de 12 metros quadrados, que foi completamente destruído pelo fogo. Os móveis também foram consumidos pelas chamas.

No momento do incêndio não havia ninguém em casa. No local moravam um casal e os filhos, duas crianças. Uma tia do proprietário contou como soube da tragédia. 'Ligaram falando que a casa estava pegando fogo e quando cheguei aqui já tinha acabado. Meu sobrinho perdeu tudo', lamentou Mônica Martins.





Os vizinhos conseguiram combater e controlar as chamas, que já estavam quase debeladas quando os bombeiros chegaram. Por medida de segurança os bombeiros derrubaram as paredes da casa evitando acidentes.

Como a maioria das casas vizinhas era de madeira, muitos moradores começaram a colocar seus pertences na rua, com medo que as chamas chegassem até elas.

O proprietário contou aos bombeiros que havia apenas uma geladeira ligada na casa e que já apresentava problemas na tomada. 'É possível que tenha ocorrido um curto-circuito, mas vamos aguardar a perícia', comentou o Subtenente Barroso, do Corpo de Bombeiros. Ele reforçou que os bombeiros devem solicitar apoio da Defesa Civil para dar apoio à família.