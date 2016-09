Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Residências ficaram destruídas

Redação ORM News

Em 18 de setembro, 2016 - 13h55 - Polícia

Atualizada às 14h11

Um incêndio atingiu quatro casas de madeira no conjunto Guajará, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência na WE 53 esquina com a SN 21.

Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros, o fogo já foi debelado. As casas foram destruídas pelas chamas. Quatro viaturas, sendo duas de grande porte, foram usadas no combate ao fogo.

Ninguém ficou ferido. Os bombeiros informaram que ainda não há informações sobre o que causou as chamas. A Defesa Civil de Ananindeua foi acionada para fazer o levantamento do número de moradores atingidos e prestar assistência a eles.

Populares registraram em vídeo o incêndio: