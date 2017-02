Precisamos aprender a ter autodisciplina para não agirmos contra nossos próprios interesses.

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Todas as mulheres (talvez, quase todas), mesmo as magras, sempre acham que estão pelo menos 2 kg acima do peso, ou preferiam ter um crédito de estar 2 kg abaixo do peso ideal, para poder sentir-se confortável com o seu corpo e com a vida. Mas, nem só as mulheres deviam se preocupar com o peso, pois segundo pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, quase a metade da população brasileira encontra-se acima do peso ideal - o sobrepeso é maior entre os homens (52,6%) do que nas mulheres (44,7%), e esse percentual aumenta consideravelmente com a idade, chegando a atingir 63% entre os homens (de 34 a 65 anos) e 55,9% entre as mulheres (de 45 a 54 anos).

Nossos hábitos alimentares não são bons - ainda comemos poucas frutas e vegetais (deveríamos consumir 5 ou mais porções por dia de frutas e hortaliças) e aumentamos o consumo de alimentos industrializados e produtos prontos para o uso, o que tem alto valor calórico.