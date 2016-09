Barbalhos mudaram o apoio a Dilma para adesão a Temer para obter benesses

Por: O Liberal

Em 04 de setembro, 2016 - 10h20 - Pará

A bancada federal do Pará se mostrou uma das mais divididas ao longo do processo que culminou com o afastamento em definitivo de Dilma Rousseff da Presidência da República. Na votação mais importante da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, em que o plenário aprovou o prosseguimento do processo de impeachment para o Senado pela diferença elástica de 367 votos a 137, o placar dos representantes paraenses foi de dez a favor, seis contrários e uma abstenção - que entrou na conta pela manutenção do governo. Ou seja, uma divisão entre os 17 deputados federais do Estado de 59% a 41%.

Votaram pela aprovação da abertura do processo de impeachment os deputados Arnaldo Jordy (PPS), Éder Mauro (PSD), Francisco Chapadinha (PTN), Hélio Leite (DEM), Joaquim Passarinho (PSD), José Priante (PMDB), Josué Bengtson (PTB), Júlia Marinho (PSC), Nilson Pinto (PSDB) e Wladimir Costa (SDD). Esse último, inclusive ganhou notoriedade nacional pela pirotecnia ao anunciar o seu voto, sob estouro de confetes.

Os votos contrários partiram de Edmilson Rodrigues (PSOL), Lúcio Vale (PR), dos petistas Beto Faro e Zé Geraldo, e das deputadas peemedebistas Elcione Barbalho e Simone Morgado. Esses dois votos também ganharam repercussão da grande mídia do País, que levantou a discussão do oportunismo político do senador Jader Barbalho (PMDB). Preocupado em preservar os seus cargos distribuídos pelo governo petista, sobretudo, o do seu filho Helder Barbalho, no comando da Secretaria dos Portos, Jader teria orientado a sua bancada na Câmara dos Deputados, composta pela ex e pela atual mulher, respectivamente, a votarem favorável à presidente Dilma Rousseff, contrariando os interesses do PMDB.

Mesmo não interferindo na votação, Jader passou a usar a sua força com dois votos na Câmara e o seu voto no Senado como pressão às intenções de Michel Temer em se tornar presidente da República. O aviso derradeiro à cúpula peemedebista de que não abriria mão de um espaço privilegiado no governo, que garantisse visibilidade ao seu filho, foi a sua ausência na votação que admitiu a denúncia no Senado e afastou a presidente Dilma do cargo, em 12 de agosto. Naquela ocasião, os senadores aprovaram a abertura do processo de impeachment por 55 votos a 22.

A bancada paraense no Senado, assim como a do Estado do Amazonas, apresentou a maior divisão de votos entre os parlamentares. Cada um assumiu uma posição. O senador Flexa Ribeiro (PSDB), assim como os demais dez senadores de seu partido, votou pelo afastamento de Dilma. Já Paulo Rocha, que até então era líder do PT no Senado, negou o impeachment e Jader Barbalho não votou, sob alegação de que passava por problemas de saúde.

A imprensa nacional destacou que a ausência de Jader na votação foi uma das maiores decepções da ex-presidente Dilma Rousseff, que dava como certo o seu apoio. Por outro lado, Temer acendeu o sinal amarelo, de que os Barbalhos iriam jogar pesado para garantir um bom quinhão do novo governo. As contas de que esse voto poderia fazer falta, fez com que no momento da posse do governo interino, ao apagar das luzes, se confirmasse o nome de Helder para o Ministério da Integração Nacional.

A pasta e outras promessas garantiram o voto de Jader na última quarta-feira (31), que oficializou a destituição de Dilma Rousseff e a posse do novo presidente Michel Temer. O parlamentar nem sequer foi ao plenário do Senado durante a sessão de defesa da ex-presidente, dia 29. Foi um dos poucos que não questionou ou levou uma palavra de apoio a Dilma. Com isso, o Pará teve participação de dois votos na lista dos 61 que deram fim aos 13 anos de governo do PT e um contrário.