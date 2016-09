Processo que resultou no afastamento de Dilma mostra que “Barbalhos” negociaram votos para manter poder

Em 04 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

BRASÍLIA, DF

Da Sucursal

A bancada federal do Pará se mostrou uma das mais divididas ao longo do processo que culminou com o afastamento em definitivo de Dilma Rousseff da presidência da república. Na votação mais importante da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, em que o plenário aprovou o prosseguimento do processo de impeachment para o Senado pela diferença elástica de 367 votos a 137, o placar dos representantes paraenses foi de dez a favor, seis contrários e uma abstenção - que entrou na conta pela manutenção do governo. Ou seja, uma divisão entre os 17 deputados federais do Estado de 59% a 41%.

