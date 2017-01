Casa abandonada vira problema de segurança e saúde. vizinhos contam histórias de muito medo.

Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Após oito meses fechado, um estabelecimento comercial, na esquina Avenida Almirante Wandenkolk com a Passagem Rita Bezerra, no bairro do Umarizal, área nobre da capital paraense, se tornou um caso de saúde e de segurança públicas para moradores do entorno. Várias pessoas em situação de rua ocuparam a área do imóvel e de lá fizeram abrigo, banheiro, motel e esconderijo. Desde então, vizinhos têm sofrido com o odor das necessidades fisiológicas dessas pessoas e com furtos e roubos. Ameaças e conflitos se tornaram constantes, além de brigas e consumo de entorpecentes. São pelo menos oito pessoas que frequentam a área. É o retrato de algo comum em Belém, diante de tantos imóveis abandonados e sem utilidade em prol da especulação imobiliária. E da quantidade de pessoas em situação de rua sem políticas mais eficientes de apoio.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.