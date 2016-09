A imagem da rainha da amazônia será recebida hoje pelo cardeal arcebispo dom orani joão tempesta

Em 02 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Há muito tempo, a forte devoção a Nossa Senhora de Nazaré, conhecida como a Rainha da Amazônia, ultrapassou as fronteiras de Belém e também do Pará. A Diretoria da Festa de Nazaré trabalha para levar ao máximo de lares, instituições e paróquias dentro e fora de Belém, um pouco de evangelização e devoção à Mãe Santíssima. Convidada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, a Diretoria da Festa embarca com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para mais uma edição do Círio de Nazaré no Rio de Janeiro.

A Imagem Peregrina chega ao Rio na manhã de hoje, e deve ficar até domingo.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.