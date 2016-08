Padre Ronaldo celebra missa na sede dos periódicos das organizações Romulo Maiorana

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Beleza, formosura, lírio mimoso e muitos outros atributos remetem à imagem de Nossa Senhora de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, a qual há anos visita diretores, funcionários e colaboradores dos jornais O LIBERAL e Amazônia, que integram as Organizações Romulo Maiorana (ORM). Por volta das 17h30 de ontem, a visita ocorreu por meio do “Momento de Oração com Nossa Senhora de Nazaré”, que atraiu para a recepção principal dos jornais, que fica na avenida Romulo Maiorana, no Marco, dezenas de pessoas para prestigiaram a santa em ação celebrada pelo padre Ronaldo, pároco de São Geraldo Magela, no Marex, em Val de Cans.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.