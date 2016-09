Milhares de devotos louvam a Virgem de Nazaré em visita à Igreja Matriz

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Devoção e fé marcaram a noite de ontem no distrito de Icoaraci, em Belém, quando cerca de mil fiéis reunidos na Igreja Matriz receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A chegada da imagem que percorre as vias de Belém no Círio foi saudada com braços para o alto, cânticos e orações. Na pregação aos fiéis, o vigário paroquial, frei Eduardo Farias, enfatizou a necessidade da obediência a Deus para o enfrentamento das dificuldades e desafios do cotidiano.