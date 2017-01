Goleiro de 35 anos dá sua palavra ao presidente do clube português, Pinto da Costa

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h54 - Futebol

Perto do fim de seu contrato com o Porto, Iker Casillas tem visto constantemente seu nome veiculado a outros clubes, inclusive dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, contudo, o jornal "A Bola" afirma que o goleiro assegurou a Pinto da Costa, presidente do Dragão, que irá permanecer no clube por mais um ano, ao menos.



De acordo com o diário português, o mandatário do Porto entende que o ex-Real Madrid é um elemento fundamental para manter um bom vestiário, além de sua indiscutível qualidade técnica.



Aos 35 anos, Casillas chegou em Portugal após uma marcante passagem de 17 anos no time profissional do Real, onde se tornou lenda. Por lá, o arqueiro conquistou inúmeros títulos, como cinco títulos do campeonato nacional e três Liga dos Campeões, principalmente.