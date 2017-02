O médico fica pensativo sobre o comentário de Ieda a respeito da Sister e se recusa a fazer combinação

Por: GShow

Em 11 de fevereiro, 2017 - 07h36 - Big Brother

Ieda comenta com Marcos que tem um homem esperando por Emilly do lado de fora da casa e dispara: "Está lhe usando". O médico pergunta: "Usando para quê?", e a aposentada explica: "Para segurar. Não votar. É mais esperta que você".

Marcos fica em silêncio e Ieda continua: "É uma graça. É uma gracinha, mas é esperta. Ela é batalhadora. Isso é bom. Só que não pode querer ir além das pessoas".

Depois começam a falar sobre Luiz Felipe e sobre o próximo Paredão. Na Festa Constelação, a aposentada diz que acha que Marcos vai para a berlinda pelos votos da casa, e completa o pensamento: “Se você for e nós colocarmos ele, ele sai e você fica!”. Marcos balança a cabeça e a sister continua: “Porque todo mundo viu o que ele fez comigo. Todo mundo viu! Foi muito feio, muito feio!". O cirurgião questiona se as outras pessoas vão votar no alagoano, a aposentada afirma que sim e o brother diz estar "de boa".

"Você tem que falar com as pessoas que você conversa. O Rômulo, a morena aí também! Porque ele está na cola da morena. Ele está na cola dela porque disse que ela mentiu pra ele", afirma Ieda.

Marcos responde dizendo que não pode fazer o que a sister pediu: "Eu tenho uma promessa pra mim, Mama. Eu não vou organizar voto". A aposentada questiona, dizendo que os outros brothers se organizam e se eles não fizerem o mesmo, vão se dar mal.