Homem foi atingido quando tentava atravessar a pista, em Marituba

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima/O Liberal

Em 26 de agosto, 2016 - 11h56 - Região Metropolitana

Um idoso, identificado como Joaquim Nascimento, de 87 anos, morreu atropelado por um motociclista no quilômetro 9 da rodovia BR-316, sentido Belém - Marituba, na manhã desta sexta-feira (26). Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local para apurar o acidente. Segundo as primeiras informações, o idoso teria sido atropelado por um ônibus, mas a PRF negou a informação.

O acidente aconteceu próximo a entrada para a Alça Viária, já no município de Marituba. Segundo informações de testemunhas, o idoso tentava atravessar a pista quando foi atingido pelo motociclista e morreu na hora. O homem que pilotava a moto sofreu vários ferimentos pelo corpo e foi levado para o Pronto Socorro da 14 de Março. Ele disse para os agentes da PRF que não tinha visto o idoso na pista. O corpo deve ser removido por uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves.

Protesto

Familiares, amigos e pessoas que viram o acidente realizam um protesto no local no final da manhã de hoje para cobrar uma sinalização mais eficaz na área. Eles afirmam que é grande o número de acidentes neste trecho. Agentes da PRF continuam na BR-316 e tentam negociara a liberação da pista.

O ORM News tenta contato com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pela sinalização da via.