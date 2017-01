Tudo aconteceu após o ex-atacante do Real Madrid utilizar as redes sociais para elogiar Messi, que balançou a rede diante dos Las Palmas pela La Liga

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h47 - Futebol

O ex-atacante Raúl González, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, resolveu utilizar as redes sociais para elogiar o argentino Lionel Messi. Entretanto, o madridista não esperava que seu comentário causasse enorme rebuliço entre os torcedores merengues, que criticaram o ídolo.

Tudo começou quando Raúl publicou a seguinte frase em seu Twitter oficial: 'Um prazer desfrutar dos seus gols a cada dia na La Liga'. Minutos depois, vários torcedores do Real Madrid se revoltaram e criticaram o ex-jogador. Entre muitas ofensas, várias se referiam a Raúl como um 'antimadridista'.

Rául, de 39 anos, abandonou sua carreira em 2015 quando jogava pelo New York Cosmos. Conhecido por ser um grande finalizador, o atacante atuou de 1994 até 2010 com a camisa do Real Madrid, onde disputou 741 jogos, marcou 323 gols e conquistou 16 títulos. O atacante também foi figura imporntante na seleção espanhola entre 1997 e 2008, período em que vestiu a camisa da fúria por 103 vezes e marcou 44 gols.