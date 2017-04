Para Ariella Lobato, se sentir bem em todos os momentos é o que mais importa

Em 23 de abril, 2017

Nada melhor do que usar algo que faça a pessoa se sentir bem, sem importar-se com a opinião dos outros. É essa liberdade de estilo que permite trazer personalidade em meio a um mundo cheio de esteriótipos, seja na moda ou no comportamento. As tendências surgiram para influenciar e ditar os visuais que estão em evidência de tempos em tempos. Sem descartar o bom gosto, a acadêmica de Fisioterapia Ariella Lobato, 24 anos, tenta determinar sua própria moda na hora de monta os looks que utiliza, de forma que reflitam sua personalidade.