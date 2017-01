Para pesquisadores, desprendimento do Larsen C é ‘inevitável’

Por: O Globo

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h21 - Mundo

Uma imensa placa de gelo está prestes a se soltar da Antártica, podendo formar um dos dez maiores icebergs já registrados. De acordo com os pesquisadores, uma antiga fenda se alastrou rapidamente em dezembro, e agora existe apenas uma ponte com 20 quilômetros de extensão segurando o bloco flutuante de gelo com área de aproximadamente 5 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao território do Distrito Federal.

O bloco batizado como Larsen C tem espessura média aproximada de 350 metros, e flutua nos mares da Antártica Ocidental. Ele vem sendo observado pelos pesquisadores há muitos anos, desde o colapso do Larsen A, em 1995, seguido pela ruptura repentina do Larsen B, em 2002. O Project Midas, da Universidade Swansea, no Reino Unido, alertou que a fenda do Larsen C está aumentando rapidamente, sendo que em dezembro o descolamento se acelerou. Em apenas duas semanas, a fissura avançou 18 quilômetros.

— Se não acontecer nos próximos meses, eu ficarei surpreso — disse Adrian Luckman, pesquisador da Universidade Swansea, em entrevista à BBC. — Não temos tido imagens sem nuvens do Lansat, mas nós combinamos imagens do radar ESA Sentinel-1 para conferir a extensão, e está tão perto de se desprender que eu acho que é inevitável.

Em comunicado, o Project Midas afirma que “este evento vai modificar fundamentalmente a paisagem da Península Antártica”. Segundo os pesquisadores, a nova configuração será mais instável, e que o Larsen C provavelmente seguirá o mesmo destino do Larsen B, que se desintegrou após se desprender em 2002.

Luckman pontua que se trata de um evento geológico, não climático, já que a fenda existia há décadas. Entretanto, existe a crença de que o aquecimento possa ter acelerado a ruptura, apesar de não existirem evidências diretas para suportar esta tese.

De acordo com os pesquisadores, apenas o desprendimento do Larsen C não trará grandes consequências, mas o bloco é responsável por bloquear a passagem de geleiras que se desprendem do continente. Segundo estimativas, caso todo o gelo que o Larsen C bloqueia atualmente for liberado no mar, os níveis globais dos oceanos aumentariam 10 centímetros. Mas existem poucas certezas sobre o futuro da região.

— As consequências eventuais podem ser o colapso de plataformas de gelo em anos ou décadas — disse Luckman. — Mesmo que a contribuição par ao nível do mar desta área não esteja no radar, é um grande evento geográfico que vai mudar a paisagem de lá.