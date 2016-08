Atacante sueco marcou em todos os jogos oficiais desta temporada

Ibrahimovic mal chegou e já pode alcançar o primeiro recorde pelo Manchester United. Neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), fora de casa, contra o Hull City, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, o atacante sueco pode igualar Jimmy Hanson e tornar-se o segundo jogador dos Diabos Vermelhos a marcar nos quatro primeiros jogos oficiais da temporada. A marca dura 91 anos.

O camisa 9 já balançou as redes contra o Leicester, Bournemouth e Southampton. Os dois últimos rivais em jogos desta Premier League. O pri-

meiro, em duelo válido pela Supercopa da Inglaterra.



O Manchester United tem duas vitórias e está na segunda colocação do Inglês por ter feito um gol a menos do que o arquirrival Manchester City.