Edmilson Rodrigues, Eder Mauro e Zenaldo Coutinho lideram

Por: O Liberal

Em 28 de agosto, 2016 - 08h25 - Eleições

A primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belém, realizada pelo Ibope Inteligência a pedido da TV Liberal, aponta o candidato Edmilson (PSOL) à frente da disputa eleitoral com 37% das menções, seguido por Éder Mauro, do PSD, com 28%. Em terceiro aparece o atual prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) com 11% das intenções de voto.

Ainda de acordo com a pesquisa, Ursula Vidal (REDE) é citada por 4% dos eleitores, Regina Barata (PT) por 3% e Professor Maneschy (PMDB) por 2% dos entrevistados. Os candidatos Cleber Rabelo (PSTU), Lelio Costa (PCdoB) e Professor Ivanildo (PRTB) obtêm 1% das intenções de voto cada um. Luis Menezes (PCB) não alcança 1% das citações.

Neste contexto, 9% dos eleitores declaram intenção de votar em branco ou anular o voto e 3% não sabem ou preferem não opinar. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de agosto, com 602 eleitores da capital paraense, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o protocolo PA-06401/2016. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%.

Considerando apenas os votos válidos, que desconsidera os votos em branco e os votos nulos, Edmilson registra 42% das intenções de voto; seguido por Éder Mauro, com 32%; e Zenaldo, com 12%. Regina Barata e Úrsula aparecem empatadas, com 4%, enquanto os demais candidatos oscilam entre 0% e 2%.

Na pergunta espontânea, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, o candidato do PSOL recebe 28% das menções dos eleitores, Éder Mauro é mencionado por 17% e Zenaldo por 8%. Os candidatos Cléber Rabelo, Maneschy, Regina Barata e Úrsula são lembrados, cada um, por 1% dos entrevistados. Uma margem de 1% citou outros nomes de não candidatos, 14% disse ter intenção de votar em branco ou nulo e 27% não sabem ou preferem não opinar.

De acordo com a primeira pesquisa do Ibope dessas eleições, Edmilson tem a preferência dos eleitores de 35 a 44 anos e também entre os que possuem nível superior de escolaridade. As intenções de voto em Éder Mauro aumentam quanto menor a idade e quanto menor a escolaridade dos eleitores. Já Zenaldo Coutinho se destaca entre os eleitores com mais de 55 anos e ensino superior. Os demais candidatos têm citações distribuídas homogeneamente entre os segmentos analisados.

Rejeição

Quando perguntados sobre em qual(is) candidato(s) não votaria de jeito nenhum, 50% dos eleitores de Belém mencionam o nome do atual prefeito. Em segundo lugar, a pesquisa aponta o candidato Edmilson, citado por 26% e, em terceiro, Éder Mauro, por 21%. Na sequência surgem os nomes de Regina Barata (16%), Úrsula Vidal (12%), Cleber Rabelo (9%), Luis Menezes (9%), Lelio Costa (7%), Professor Maneschy (7%) e Professor Ivanildo (6%). Um porcentual de 3% respondeu que poderia votar em qualquer um dos candidatos e 8% não sabem ou preferem não opinar.

Os entrevistados também opinaram sobre quem eles acreditam que será o próximo prefeito de Belém, independente da sua intenção de voto. A maioria (40%) aponta Edmilson como favorito. Para 27% o deputado Éder Mauro será o novo prefeito e 13% confiam que Zenaldo será reeleito. Nenhum outro candidato alcançou mais de 1% nesse questionamento e 16% preferiram não responder.

Saúde e Segurança são os principais problemas de Belém para os eleitores

A pesquisa ainda perguntou aos eleitores em qual área a população de Belém enfrenta mais problemas. Saúde e segurança pública são disparados os mais citados, com margens de 53% e 20%, respectivamente.

Quando os entrevistados têm a opção de citar os três problemas de maior gravidade atualmente, saúde é mencionado por 82%, segurança pública por 56%, educação por 47%, transporte coletivo e limpeza pública, por 18%, cada, e geração de empregos, por 16%.

Avaliação

O Ibope também mostrou como os eleitores de Belém avaliam as atuais administrações municipal, estadual e federal. Para 38% a gestão de Zenaldo Coutinho na prefeitura de Belém é regular; 49% considera ruim/péssima; e 11% ótima/boa. Uma parcela de 2% não sabe ou não respondeu.

O governador Simão Jatene é avaliado como regular para a maioria (42%); seguido por 38% de eleitores que considera ruim/péssima; e 17% como ótima/boa. Já a administração do presidente interino Michel Temer até o momento é avaliada como regular para 44%. Outros 38% dizem ser ruim/péssima e 10% ponderam como ótima/boa. Outros 8% não responderam.