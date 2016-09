Flagrado com cabeças, crânios e couros em Curionópolis terá que pagar R$ 494 mil pela morte de 19 felinos

Em 04 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O caçador apontado como responsável pela morte de pelo menos 19 onças no Pará foi multado em R$ 494 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) na última sexta-feira (2), informou o portal de notícias G1 Pará. Ele foi preso pela Policia Militar em Curionópolis (PA) no dia 26 de agosto, durante a apuração de uma denúncia de porte ilegal de armas.

