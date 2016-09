Ele passou por um procedimento de cateterismo no Hospital São Luiz

Por: G1

Em 12 de setembro, 2016 - 19h21 - Brasil

O humorista Ary Toledo foi internado no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Ary Toledo passou por um cateterismo (procedimento médico usado para diagnóstico e tratamento de certas condições do coração) e passa bem. O hospital não confirma em que dia ele deu entrada.

Ary Toledo tem 79 anos e é natural de Martinópolis, no interior de São Paulo. Cantor de estilo satírico, passou a apresentar shows, em que conta inúmeras anedotas. Em seu site, diz que chegou a compilar mais de 30 mil piadas, que contava em shows, discos, programas de TV e livros. Também compôs músicas e peças de teatro.