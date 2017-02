CINEMA - Ator está correndo o mundo divulgando o novo longa, sua última participação na franquia

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O pingado fez efeito. Hugh Jackman chegou a São Paulo na manhã de domingo,19, por volta das 6h - enquanto, muito provavelmente, alguns foliões ainda tentavam encontrar um lugar para encerrar a noite carnavalesca que tomou conta da cidade. O ator veio direto de Berlim, cujo festival de cinema apresentou o mais novo filme do australiano de (quem diria?!) 48 anos, Logan, a nona e última aparição de Jackman como Wolverine. O protagonista do longa que estreia no Brasil em 2 de março publicou um vídeo em suas redes sociais no qual avisava aos fãs que estava na cidade e experimentava um café. Pela expressão de vibração ao levar a xícara na boca, ele gostou bastante. Pelo pique exibido horas depois, a cafeína fez efeito.