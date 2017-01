Obra trata das desigualdades sociais no estado

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 11 de janeiro, 2017 - 08h45 - Entretenimento

O quadrinho “Castanha do Pará”, do publicitário, professor de artes, pintor e desenhista Gildati Moura Jr., será lançado nesta quinta-feira, na Livraria da Fox Video. A obra é fruto de anos de trabalho e planejamento e se tornou possível através de uma campanha de financiamento coletivo na internet.

A HQ conta a história de Castanha, um jovem da periferia, criado solto entre as barracas do mercado do Ver-o-peso em Belém. Ele circula, desde o despertar até o entardecer, em busca de abrigo, alimento, atenção e diversão. Entre pequenas contravenções e molecagens, vaga sem destino em meio à fartura de alimentos e ao visual exótico do bairro da Cidade Velha. Castanha do Pará é inspirado na obra Adolescendo Solar, de Luizan Pinheiro.

De acordo com o autor, a história explora um dia na vida desse personagem marginalizado por sua condição social e pelo descaso do Estado, bem como os contrastes estéticos e sociais dessa região de Belém, que é apenas mais um cenário nacional das desigualdades do país. Tem como tema a solidão de um menino transfigurado e abandonado na multidão.

O lançamento da HQ “Castanha do Pará” vai acontecer nesta quinta-feira, na Fox (Trav. Dr. Moraes, 584), às 18h. A entrada é gratuita.

