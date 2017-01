Hospital dispõe de 104 leitos de internação, sendo 98 distribuídos nas enfermarias e seis leitos Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, realizou no ano de 2016 um total de 139.077 atendimentos, englobando, consultas ambulatoriais, internações, cirurgias, dentre outros. Os números do hospital, que atende a usuários principalmente do SUS (Sistema Único de Saúde), foram divulgados nesta quarta-feira (18).

O tratamento realizado no Hospital Galileu tem como base a humanização, voltada para o processo de desospitalização. Internado há cerca de 20 dias após ter sido vítima de acidente de motocicleta, seu Josoel Ferreira Pureza, de 39 anos, agradeceu a assistência médica prestada e ainda deu ênfase no cuidado humanizado. “Uma das minhas maiores angústias neste período de internação é ficar longe da minha família, e graças a Deus, após uma conversa com a psicóloga, eu tive a oportunidade de receber meus filhos e minha esposa, em uma visita maravilhosa e revigorante”, relata o paciente.

Além do atendimento médico, o hospital investe em um atendimento multiprofissional, que garante assistência completa e segura. Em 2016, foram realizados 6.221 atendimentos da equipe do Serviço Social, 4.452 da Psicologia, 1.800 sessões de Terapia Ocupacional, 2.319 de Fonoaudiologia e 34.889 de Fisioterapia.

O hospital dispõe de 104 leitos de internação, sendo 98 distribuídos nas enfermarias e seis leitos Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um centro cirúrgico com duas salas. Em 2016, a unidade realizou 4.187 internações e 3.118 cirurgias, além de 78.588 exames.

Em 2016, a unidade hospitalar realizou um total de 666 consultas especializadas Reconstrução e Alongamento Ósseo e 261 cirurgias. A especialidade consiste em um tratamento para corrigir distorções de tamanhos dos membros superiores e inferiores, causados por traumatismos, mas que também podem ser causadas por infecções, tumores e doenças adquiridas, entre outras causas. O Hospital Galileu iniciou esse serviço em 2015, sendo pioneiro na Região Norte.

Também no ano passado, o hospital se tornou referência no atendimento de traqueoplastia, serviço novo, que teve início em outubro do ano passado. O tratamento consiste na reconstrução da via aérea, proporcionando ao paciente a respiração natural, sem ajuda de artifícios externos. No total, a unidade realizou 47 consultas ambulatoriais e 28 cirurgias eletivas.