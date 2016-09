Mensalmente, a unidade faz, em média, 20 cirurgias de reconstrução de ossos

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 09 de setembro, 2016 - 08h31 - Belém

Com a missão de promover conhecimento na área de saúde, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) participará do XIV Congresso Brasileiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo (CBRAO), que será realizado até sábado (9) , no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém-PA. Será a primeira vez que o Congresso acontece na região Norte do nosso País, e o objetivo da organização é promover a propagação do conhecimento de questões relacionadas a reabilitação do paciente submetido a cirurgia de reconstrução e alongamento ósseo.

O Hospital Galileu, que é público, gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e pertencente ao Governo do Pará, é o único hospital da região Norte que oferece a cirurgia de reconstrução e de alongamento dos ossos. O serviço foi implantado em abril de 2015. Mensalmente, a unidade faz, em média, 20 cirurgias com este perfil.

“Sendo o único hospital público na região norte a realizar o procedimento, o Hospital Galileu se torna referência no assunto, inclusive, em virtude do trabalho de excelência realizado”, avaliou o diretor Geral da unidade, Saulo Mengarda, argumentando que a participação no Congresso será uma oportunidade de propagar os benefícios para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). “Dessa forma, é importante a participação do Hospital Galileu, pois poderemos demonstrar nossos resultados e o impacto positivo na sociedade com a implantação deste projeto”, enfatizou. A participação no CRBAO se dará por meio de palestras, além de um estande montado na área de circulação de congressistas.

O tratamento de reconstrução e alongamento ósseo é realizado para correção das distorções de tamanhos dos membros superiores e inferiores, causados por traumatismos, sobretudo, adquiridos por vítimas de acidente de trânsito, mas que também podem ser causadas por infecções ou tumores, doenças adquiridas, entre outras causas.

A unidade

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) é uma unidade hospitalar de retaguarda que realiza atendimento médico de baixa e média complexidades em cardiologia, trauma-ortopedia e clínica médica. É mantido pelo Governo do Estado e gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde (SESPA). A unidade tem o certificado da Organização Nacional de Acreditação ONA 1 – Acreditado.