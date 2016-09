Campanha faz um alerta quanto ao diagnóstico precoce do câncer

Em 09 de setembro, 2016 - 19h10 - Saúde

Durante todo o mês de setembro, em todo o Brasil, acontece a campanha 'Setembro Dourado', criada pela Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC) para alertar quanto aos sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Em Belém, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo aderiu à campanha e preparou uma programação especial de conscientização pela causa.

Este ano a campanha faz um alerta quanto ao diagnóstico precoce, conscientizando a população de que criança e adolescente também podem ter câncer e quanto mais rápido for descoberto, mais aumentam as chances de cura. Segundo a médica oncopediatra do hospital, Alayde Wanderley, os pais devem estar cada vez mais atentos às queixas e sintomas de seus filhos. “Infelizmente os sintomas do câncer infantojuvenil são inespecíficos, eles se parecem com muitas doenças comuns da infância, porém, com um diferencial que os pais devem ficar atentos: a persistência desses sintomas e seus agravamentos” esclarece a médica.

O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, tumores cerebrais e os linfomas. Na região Norte também há uma grande incidência de tumores renais.

Os primeiros sinais e sintomas que geralmente surgem são: febre prolongada; infecções frequentes, em crianças que eram anteriormente saudável; perda de peso considerável, sem nenhuma explicação; dores nas pernas, nos braços e no corpo todo; cansaço; falta de vontade de brincar; dores de cabeça frequentes, acompanhadas de vômito; manchas roxas pelo corpo; aumento de volume abdominal; irritabilidade, principalmente nas crianças menores; aparecimentos de caroços no pescoço, virilha e barriga.

Para que o câncer infantojuvenil seja diagnosticado precocemente, os pais, os cuidadores, professores e familiares devem ficar muito atentos ao surgimento desses sintomas e procurar imediatamente um médico, não necessariamente um oncologista, mas um médico para começar a pesquisa inicial, para descartar desde uma doença benigna até uma doença maligna, que é a mais grave.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em torno de 70% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente.

Programação

No dia 17/09, o hospital, em parceria com a Casa Ronald Belém, vai promover uma Caminhada pela Vida que será aberta ao público e contará com a participação de crianças e jovens que lutam contra a doença. No domingo, 18/09, haverá uma panfletagem na Praça da República e no dia 29/09, no encerramento da programação, haverá uma Campanha de Doação de Sangue dentro da unidade hospitalar.

Desde o dia 1 de setembro o hospital está com uma decoração especial, que permanecerá até o final do mês. Luzes, balões, fitas e laços dourados compõem a decoração, desde a fachada da unidade até as recepções. O colaborador também recebeu um laço simbólico da cor dourada, que ficará afixado em seu crachá para uso durante todo o mês.

Unidade

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é a primeira unidade hospitalar, pública e 100% gratuita, referência no tratamento e diagnóstico do câncer infantojuvenil. Atende a faixa etária de zero a 19 anos. Pertence ao Governo do Estado do Pará, administrada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).