O Hospital Metropolitano aderiu à campanha Janeiro Branco, que visa debater temas relacionados à saúde mental e emocional da população

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 20h37 - Pará

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde indicam que o Brasil lida com um crescimento nos casos relacionados à saúde mental e emocional da população. Violência, depressão e preconceito, entre outros, são inimigos do equilíbrio mental. De acordo com dados da OMS, uma em cada dez pessoas no mundo sofre de algum distúrbio dessa natureza, o que representa algo em torno 700 milhões de pessoas, ou 10% da população global. Daí a mobilização, feita por instituições de saúde em todo o País, em torno do tema, com o objetivo de discutir e conscientizar a sociedade para o problema, denominada "Janeiro Branco".

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) também aderiu à campanha, e deu início a uma programação interna envolvendo colaboradores da unidade de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde com atividades que serão realizadas nos dias 18 e 19, além da promoção de uma ação externa marcada para o dia 21, na praça Batista Campos, com a participação do Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), para dialogar com a sociedade.

A coordenadora do Setor Psicossocial, Betânia Mourão, ressalta que “a saúde mental é um estado de bem estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para administrar, com equilíbrio, os diversos aspectos de sua vida e suas emoções de forma a lidar com as adversidades do cotidiano”. A adesão do Hospital Metropolitano, segundo ela, tem como objetivo quebrar paradigmas e preconceitos com relação à saúde mental, além de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de avaliação e tratamento.

A abertura da programação, no dia 18, terá uma palestra com o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Romano, às 9h A temática abordada será “Janeiro Branco: saúde mental é para todos nós”. Também estão previstas rodas de conversas com usuários, com a proposta de estimular a autorreflexão e a promoção do autoconhecimento.

Programação:

18/01

9h - Palestra Janeiro Branco: saúde mental é para todos nós, com Luiz Romano (presidente do CRP). Local: auditório



10h - Palestra: O adoecimento mental e a importância da avaliação/intervenção psiquiátrica, com Mário Machado (médico psiquiatra). Local: auditório



11h - Coffee Break



11h15 - Palestra: A saúde mental do colaborador, com Alessandra Charone (médica do trabalho). Local: auditório



15h - Palestra: A Psicologia no HMUE, com psicólogas da unidade. Local: auditório



16h - Palestra: A política de saúde mental e a rede de serviço, com Jhessyca Carvalho (psicóloga) e Isabelly Paiva (assistente social)



21h - Palestra: A Psicologia no HMUE, com psicólogas da unidade.

19/01

10h - Roda de Conversa. Local: Hall da Clínica Ortopédica III



16h - Roda de conversa. Local: Hall da Clínica Ortopédica I

21/01

9h - Dia “D” – Campanha Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós! Local: praça Batista Campos