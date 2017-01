O primeiro curso a ser ofertado será o de “Cuidador de idoso”, no período de 23/01 a 03/02

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 09 de janeiro, 2017 - 19h56 - Saúde

Com o objetivo de ofertar à comunidade de baixa renda capacitação profissional de qualidade e gratuitamente, o Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, vai lançar neste mês o projeto de qualificação profissional destinado à população do entorno. A iniciativa faz parte do programa “Galileu em Ação: o caminho certo para um futuro melhor!”, que consiste na promoção de boas práticas de responsabilidade social. O primeiro curso a ser ofertado será o de “Cuidador de idoso”, no período de 23/01 a 03/02.

O objetivo do curso é capacitar pessoas para atuarem no cuidado com a pessoa idosa, prezando pela integridade física, psicológica e bem-estar do idoso. Dentro do conteúdo programático, os alunos vão receber instruções quanto à ética profissional, direitos do idoso, fatores psicossociais do processo de envelhecer, alimentação adequada, cuidados básicos, noções básicas de geriatria, dentre outros temas primordiais na promoção da qualidade de vida do idoso.

Os alunos receberão material didático gratuito, e certificado de conclusão de curso. A carga horária será de 40 horas, divididas em duas semanas. Para ingressar, o aluno deve ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental. Dentro dos critérios de seleção, a unidade hospitalar vai priorizar vagas à comunidade do entorno, pessoas de baixa renda e povos tradicionais (indígenas, quilombolas e outros).

Serviço

As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (09) e seguem até o dia 19/01. Os documentos necessários para matrícula são: documento de identificação com foto; comprovante de escolaridade; documento que comprove participação em grupos tradicionais (caso faça parte). As inscrições podem ser feitas por e-mail, no endereço: sustentabilidade@hpegprosaude.org.br, ou no hospital, situado na Rodovia Mário Covas, 2553, bairro do Una, nos horários de 8h às 12h e 14h às 18h (segunda a quinta) e 8h às 12h e 14h às 17h (sexta-feira).

Unidade

O Hospital Público Estadual Galileu é administrado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).