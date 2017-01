Campanha compreenderá a realização de palestras e 'rodas de conversa'

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 18 de janeiro, 2017 - 20h30 - Saúde

Com o objetivo de debater o tema saúde mental, possibilitando a prevenção ao adoecimento e sofrimento psíquico, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) iniciou a programação denominada “Janeiro Branco”. Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde indicam que o Brasil lida com um crescimento das problemáticas relacionadas à saúde mental/saúde emocional dos indivíduos. Violência, depressão, preconceito, entre outros, são inimigos do equilíbrio mental. De acordo com dados da OMS, uma em cada dez pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental, o que representa 700 milhões de pessoas, 10% da população global.

A campanha do Hospital Metropolitano, que é administrado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), contempla inicialmente, colaboradores da unidade de saúde, e terá prosseguimento com rodas de conversa entre colaboradores, usuários e acompanhantes do Sistema Único de Saúde (SUS). No próximo dia 21/01, trabalhadores da unidade e do Hospital Público Estadual Galielu (HPEG) irão dialogar com a sociedade, na Praça Batista Campos.

Abertura

No Hospital Metropolitano, o presidente Conselho Regional de Psicologia, Luiz Romano, abriu o ciclo de palestras para um auditórios com cerca de 80 participantes. Romano abordou a temática “Saúde mental é para todos nós”. O psicólogo defendeu a necessidade de ampliar a discussão sobre o tema. “A campanha chegou em um momento interessante. Vivemos em uma sociedade violenta, com índices altos de sofrimento psíquico, portanto, está na hora de trazermos essa temática da saúde mental, da importância de se cuidar das condições necessárias para que as pessoas possam ter uma vida mais feliz, com mais realizações nos aspectos sociais e econômicos”, disse. Para Luiz Romano, a discussão da temática em um ambiente hospitalar é uma estratégia eficiente. “O hospital é um espaço privilegiado, pois você tem trabalhadores de diversas áreas: psicólogos, enfermeiros, médicos, que lidam com o sofrimento no dia a dia. É importantíssimo que os membros dessa comunidade hospitalar se envolvam nessa discussão e também contribuam com as possibilidades de um existir mais feliz, aprendendo a lidar com o sofrimento, com as dificuldades”, afirmou.

O médico psiquiatra, Mário Machado, comentou a respeito da temática “O adoecimento mental e a importância da avaliação/intervenção psiquiátrica”. Machado aprovou a interação com os profissionais da área da saúde. “Foi uma das experiências mais válidas, afinal, estar dentro de uma comunidade cientifica, na qual as pessoas dedicam as suas vidas para aliviar o sofrimento das pessoas, e contribuir para que elas possam reconhecer e se posicionar diante de um sofrimento tão comum, mas não compreendido, que é a saúde mental, é algo extremamente positivo”, frisou.

A coordenadora de psicossocial do Hospital Metropolitano, Betânia Mourão, enfatizou que um dos objetivos da campanha é despertar para o impacto oriundo da saúde mental entre os colaboradores. “Se o cidadão não se sentir bem do ponto de vista psíquico e emocional, dificilmente, vai desenvolver habilidades para fazer as suas atividades. É preciso ter um equilíbrio emocional diante das situações”. Betânia ressaltou as mudanças no tratamento. “Abordamos também o fato de que a saúde mental está com outro perfil, passando pelo tratamento em centros de atenção psicossocial como a rede de atendimento socioassistencial, do qual rompe com o antigo conceito de hospitalização e internação”, disse.

Temáticas, tais como “A política de saúde mental e a rede de serviço” também foram abordadas, tendo como facilitadoras a psicóloga Jhessyca Carvalho e a assistente social Isabelly Paiva, colaboradoras do Hospital Metropolitano. O enfermeiro Wellingthon Munhoz reconheceu a importância da iniciativa. “Adquiri conhecimentos para as minhas atividades rotineiras, como saber lidar com a ansiedade e como isso acontece dentro do nosso cérebro. Todos falamos de ansiedade, de estresse, mas muitos não sabem como acontece realmente”, ponderou.

Programação

19/1

10h - Roda de Conversa. Local: Hall da Clínica Ortopédica III

16h - Roda de conversa. Local: Hall da Clínica Ortopédica I

21/01

9h - Dia “D” – Campanha Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós! Local: praça Batista Campos