Santa Casa de misericórdia do pará terá uma série de programações, que vão de hoje até o dia 24

Em 20 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A Santa Casa do Pará completa 367 anos de história no dia 24, mas as comemorações já começam hoje. Para celebrar essa trajetória de relevância no Estado do Pará, ocorrerá, hoje, a assinatura do Termo de Cooperação com a Escola de Governança do Pará (EGPA), para realização do Projeto de Aperfeiçoamento em Qualidade e Segurança do Paciente da Santa Casa. Outra conquista a ser celebrada este ano é a aquisição do tomógrafo de bioimpedância, que utiliza técnica não invasiva e não lesiva de imageamento para pacientes da terapia intensiva, que trará melhora significativa no serviço prestado aos pacientes.

