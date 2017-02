As vagas são para nível superior, médio e fundamental. Nutrição, fisioterapia e enfermagem são algumas das áreas contempladas

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 11h38 - Notícias

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) anunciou, na manhã de hoje (15), a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de servidores temporários para ocupar o quadro de funcionários da instituição.

Os interessados podem efetuar a inscrição a partir das 8h do dia 16 de fevereiro, até às 23h59 do dia 17 do mesmo mês, exclusivamente pela internet, neste link.

Nível superior, médio e fundamental foram contemplados com a abertura das novas vagas.