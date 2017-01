Campanha quer derrubar a ideia de que saúde mental tem relação com loucura

Por: Redação ORM News

Em 06 de janeiro, 2017 - 16h04 - Saúde

Os hospitais Galileu e Metropolitano vão promover a campanha 'Janeiro Branco' para conscientizar sobre a importância de cuidar e prevenir o adoecimento e sofrimento emocional. Com o slogan “Saúde mental é para todos nós”, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém, e o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, vão desenvolver diversas atividades para os usuários, colaboradores e comunidade em geral, a fim de desmistificar a errônea interpretação de que saúde mental está diretamente relacionada com loucura.

Segundo a psicóloga do Hospital Galileu, Jennifer Andrade, a saúde mental relaciona-se com a capacidade do indivíduo de reagir de forma equilibrada e adequada às circunstâncias da vida, como: pressão no trabalho, os desencontros amorosos, as cobranças da sociedade, as oportunidades da infância, as responsabilidades, entre outros. “Nossa intenção com a campanha é mostrar às pessoas a importância de pensar e cuidar de sua mente e de sua saúde mental, para que elas possam construir uma vida melhor para si mesmas, mesmo diante das adversidades da vida”, diz.

Na programação, estão previstas rodas de conversas, palestras e workshops, com a proposta de estimular a autorreflexão, e a promoção da autoestima e do autoconhecimento. No Hospital Galileu, a programação acontece no período de 09 a 25 e no Hospital Metropolitano, nos dias 18 e 19. No dia 21, será o “Dia D” da campanha, com uma ação de conscientização e orientação junto à comunidade, na Praça Batista Campos, situada no centro de Belém. Lá, os colaboradores dos dois hospitais farão a entrega de sementes (simbolizando a semeadura), mensagens de autorreflexão e orientações sobre saúde mental.

Para complementar a programação, as unidades também vão transmitir em seus televisores, vídeos informativos sobre saúde mental, sinais, sintomas e dicas de como lidar com o estresse rotineiro, ser mais produtivo na vida pessoal e profissional e incentivar o próximo a cuidar de si.

A campanha 'Janeiro Branco' foi criada por psicólogos de Minas Gerais em 2014. O mês foi escolhido por ser o primeiro do ano e normalmente ser propício à reflexão. Na visão dos criadores, a cor branca lembra o espaço livre para qye as pessoas desenhem novas possibilidades em suas vidas.

Confira a programação:

09/01/17

9h - Palestra: 'Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós'

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Usuários

11h - Palestra: 'Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós'

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

10/01/17

17h - Palestra: 'Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós'

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

21h - Palestra: 'Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós'

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

11/01/17

11h - Palestra: “Como andam as suas emoções?”

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

15h - Palestra: “Como andam as suas emoções?”

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

16/01/17

8h – Dia do abraço

Local: Recepção HPEG

Público: Colaboradores

14h – Dia do abraço

Local: Recepção HPEG

Público: Colaboradores

17/01/17

10h – Workshop “Mais Atitude”

Palestrante convidada: Coach Tânia Miranda

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

15h – Workshop “Mais Atitude”

Palestrante convidada: Coach Tânia Miranda

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

18/01/17

9h - Abertura da programação no HMUE

Palestra: “Janeiro branco: saúde mental é para todos nós!”

Palestrante: Representante CRP 10ª Região

Local: Auditório HMUE

Público: Colaboradores

10h - Palestra: “O adoecimento mental e a importância da avaliação/intervenção psiquiátrica”

Palestrante: Mário Machado (médico psiquiatra)

Local: Auditório HMUE

Público: Colaboradores

11h - Palestra: “Amor e Fé na relação terapêutica”

Palestrante: Psicóloga Elainne Estumano

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

15h - Palestra: “A Psicologia no HMUE”

Palestrante: Psicólogas Assistenciais e Recursos Humanos

Local: Auditório HMUE

Público: Colaboradores

15h - Palestra: “Amor e Fé na relação terapêutica”

Palestrante: Psicóloga Elainne Estumano

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

16h - Palestra: “A política de saúde mental e a rede de serviços”

Palestrante: Jhessyca Carvalho (psicóloga da CAPS Abaetetuba) e Isabelly Paiva (assistente social)

Local: Auditório HMUE

Público: Colaboradores

21h

Palestra: 'Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós'

Palestrante: Psicóloga Jennifer Andrade

Local: Auditório HPEG

Público: Colaboradores

21h - Roda de Conversa: “A saúde mental do colaborador HMUE”

Local: Recepção Principal HMUE

Público: Colaboradores

19/01/17

10h - Roda de conversa e dinâmica de Grupo Sobre Semear e Colher Projeto Laços

Local: Hall da Clínica Ortopédica III - HMUE

Público: Acompanhantes

11h – Ginástica Laboral

Facilitadora: Terapeuta Ocup. Lorena Rodrigues

Local: Hall de Entrada HPEG

Público: Colaboradores

16h - Roda de Conversa e Dinâmica de Grupo da Árvore Projeto Laços

Local: Hall da Clínica Ortopédica I - HMUE

Público: Acompanhantes

20/01/17

9h - Roda de conversa: “Como andam os seus sentimentos?”

Facilitadores: Psicóloga Jennifer, psicóloga Elainne e SAU

Local: Recepção HPEG

Público: Usuários do ambulatório

11h - Roda de conversa: “Como andam os seus sentimentos?”

Facilitadores: Psicóloga Jennifer, psicóloga Elainne e SAU

Local: Auditório HPEG

Público: Usuários da internação

21/01/17

9h - Dia “D” – Campanha Janeiro Branco: Saúde mental é para todos nós!

Local: Praça Batista Campos

23 a 25/01/17

Projeto 'Cuidando de Quem cuida'

Local: Postos de Enfermagem do HPEG

Público: Colaboradores