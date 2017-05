TALK SHOW: Programa estreia hoje após o Jornal da Globo, com novo formato para o gênero

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Um espaço aberto para o diálogo, para os encontros, para a descoberta de diferentes visões de mundo, para ouvir e ser ouvido. E liderado por Pedro Bial, que traz o que o talk show tem em sua essência: um palco para múltiplas falas, opiniões, repercussão... um palco para conversas. “As conversas nos levam muitas vezes para caminhos inesperados quando a gente se encontra com alguém”, opina o apresentador. O programa que substitui o Programa do Jô, estreia hoje, logo após o “Jornal da Globo”, com a direção artística de Monica Almeida e direção de conteúdo de Ingo Ostrovski.

Exibido de segunda a sexta, o “Conversa com Bial” vai reunir, em um só lugar, assuntos que possam ser relevantes ao espectador independentemente da forma como eles serão apresentados. Quando couber um debate, Bial fará as vezes de mediador, mas, na presença de um único convidado, será mais do que um entrevistador, tornando-se parte de um diálogo maior.