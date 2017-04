Cinema mais antigo do Brasil completa amanhã 105 anos de atividades

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O cinema mais antigo do Brasil em atividade, o Olympia, completa 105 anos, amanhã. Foi construído pela firma Teixeira & Martins, de Antônio Martins e Carlos Augusto Teixeira, que também eram donos do Grande Hotel e do Palace Theatre, no período da Belle Époque, modismo cultural elitista inspirado na Europa e financiado pelo Ciclo da Borracha. A programação de aniversário encerra hoje com a exibição dos filmes “Ninho de Amor”, de 1923, seguido de “Sherlock Jr.”, de 1924, ambos clássicos do cinema mudo dirigidos e estrelados por Buster Keaton, um dos principais cineastas da comédia norte-americana daquela época, às 18h30. A exibição será acompanhada do pianista Paulo José Campos Melo, como parte do projeto “Cinema e Música”. A entrada é franca.