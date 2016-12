Vítimas foram atingidas por tiros na cabeça disparados por ocupantes de carro desconhecido

Por: Redação ORM News com informações de Cleide Magalhães (O Liberal)

Em 24 de dezembro, 2016 - 14h25 - Polícia

Dois rapazes foram assassinados a tiros por homens que estavam em um carro na rua Teodoro Antônio Vilela, no bairro do Benguí, em Belém. Os crimes aconteceram por volta da meia-noite deste sábado (24). Apenas uma das vítimas foi identificada pelo nome de Adilson Ferreira da Silva. O outro rapaz não tinha identidade e apresentava tatuagens com os nomes 'Wendell' e 'Tereza'.

Populares contaram que na hora do crime as vítimas estavam em um bar, quando um carro chegou e se aproximou deles. Não se sabe se o carro era prata ou branco. Um dos ocupantes do veículo atirou nos dois e o carro partiu. Segundo vizinhos, ninguém ouviu o barulho dos tiros, o que indica que a arma usada por ter silenciador.

Ambos foram atingidos na cabeça, de acordo com peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.