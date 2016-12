Um dos suspeitos fugiu e outro foi preso pela Polícia Militar

Por: Redação ORM News

Em 30 de dezembro, 2016 - 17h15 - Polícia

A unidade da Lojas Americanas localizada no bairro de São Brás foi roubada no final da manhã desta sexta-feira (30). Dois suspeitos entraram na loja e passaram por clientes. Um deles conseguiu efetuar o roubo e fugiu do local.

Outro suspeito que estava no segundo piso da loja foi interceptado por um fiscal, que acionou a Polícia Militar. A loja foi cercada pela polícia e o homem foi preso em flagrante. Ele foi identificado como Aroni da Silva Borges Júnior, 33 anos. Outros dois homens estariam envolvidos no crime. O caso foi registrado na Seccional de São Brás.