“Por Toda Minha Vida” vai relembar a trajetória do líder da Legião Urbana por ocasião dos 20 anos de sua morte

Em 28 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

Uma homenagem pelos 20 anos de morte do cantor Renato Russo. O “Por Toda Minha Vida” da próxima terça-feira, dia 30, relembra a trajetória do líder da Legião Urbana, Renato Manfredini Júnior. Garoto de classe média, morador da Brasília da segunda metade dos anos 70, dono de uma cultura e inteligência enormes, Renato burilou durante um ano e meio de reclusão o projeto de ser o líder da maior banda de rock do Brasil. Com apresentação de Fernanda Lima, a atração é um misto de dramatização baseada em fatos, depoimentos de familiares e amigos, trechos de shows e reportagens.

