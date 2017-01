Chuvas de Belém inspiram exposição dos pintores paraenses paulo azevedo e sérgio neiva na Itália

Em 15 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Paulo Azevedo se assume um pintor “abstrato”, enquanto Sérgio Neiva se identifica com o “figurativismo impressionista”. Diferentes em seus estilos, os dois se identificam pelo mesmo tema: as chuvas de Belém, que inspiraram sua exposição conjunta com vernissage sábado (14), na Itália. Os italianos batizaram a mostra de “Propaganda Ammazzonica”, mas para Paulo e Sérgio o título, em bom português, é “O Tempo e o Homem”. A exposição acontece de 14 a 28 deste mês na Galeria de Arte Incomum de Caserta (Via Maielli, 45), com a inserção de poemas de Andre Luiz Valmont, performances de Gerardo Del Prete e curadoria de Sueli Viana De Micco.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.