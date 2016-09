Vítima era usuária de drogas e recebeu 10 disparos

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima

Em 05 de setembro, 2016 - 20h20 - Polícia

Um homem teve a casa invadida por seis homens, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, e foi atingido por aproximadamente 10 disparos. A vítima era usuária de drogas, mas não informou à família se sofria algum tipo de ameaças. Segundo a Polícia, os invasores fazem parte da gangue de um traficante conhecido como 'Pica pau'.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (05) e a vítima é Wanderson Lemos de Lima, 22. Ele estava em casa estava em casa na companhia da esposa quando foi surpreendido pela presença dos criminosos. Do lado de fora os homens gritaram para que Wanderson abrisse a porta, pois era a polícia. Wanderson não abriu e os homens invadiram a casa pelo telhado.

Já ao lado de dentro eles apontaram a arma para a companheira da vítima mandando que ela não gritasse. Na ocasião, Wanderson tentou correr e levou o primeiro disparo. Em seguida, os criminosos efetuaram mais disparos e a vítima morreu no local. Após a ação, o bando fugiu e a companheira da vítima não conseguiu visualizar o paradeiro deles porque ficou em estado de choque.

Vizinhos ainda tentaram socorrer o rapaz, mas ele já estava sem vida. Uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local e conseguiu informações a respeito do mandante do crime, que seria um traficante de apelido “Pica Pau”. O caso já está sendo apurado pela Seccional de Marituba.