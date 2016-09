Acusado abordou vítimas na travessa Enéas Pinheiro

Por: Redação ORM News com informações de Victor Furtado (O Liberal)

Em 11 de setembro, 2016 - 18h05 - Polícia

Um homem de 40 anos foi espancado por um grupo de pessoas após roubar um casal no bairro do Marco na tarde deste domingo (11). O crime aconteceu na travessa Enéas Pinheiro, onde o casal passava de carro, quando foi abordado por Amarildo Fonseca Vieira.

Uma das vítimas disse que ele estava armado e fez ameaças de morte ao exigir os celulares e os pertences do casal. Assustados, as vítimas entregaram tudo e procuraram ajuda em seguida. Foi quando um grupo de populares deteve Amarildo e passou a agredí-lo. Os objetos do casal foram recuperados, no entanto, nenhuma arma foi encontrada.

O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado à Seccional de São Brás para ser autuado por roubo. Na delegacia, ele disse que foi ameaçado por supostos parentes das vítimas. Enquanto aguardava ser apresentado ao delegado Délcio Santos, o acusado mostrava os ferimentos nas pernas, cabeça, lombar, braços e costelas. 'Já fui preso antes, mas porque bati num homem que abusou da minha filha. Mas nunca roubei ninguém. Sustento minha família com trabalho', defendeu-se o acusado.